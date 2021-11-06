Гол Томасино принес «Нэшвиллу» победу над «Ванкувером»

«Нэшвилл» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Автором победной шайбы стал форвард «Предаторз» Филип Томасино, также в составе «Нэшвилла» отличились Роман Йоси и Мэтт Дюшен. У «Кэнакс» забили Брок Бесер и Нильс Хегландер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Йоси — 4 (бол., Толванен, Гранлунд), 5:49 — 0:1. Бесер — 3 (Хэмоник, Миллер), 19:51 — 1:1. Хегландер — 1 (Хорват, Пирсон), 30:08 — 2:1. Дюшен — 5 (Гранлунд), 32:26 — 2:2. Томасино — 3 (бол., Канин, Новак), 39:15 — 2:3.

Вратари: Демко — Сарос.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 28 (13+9+6) — 28 (14+11+3).

Наши: Подколзин (10.54/1/0) — Тренин (13.07/0/-2).

6 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.