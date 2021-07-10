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«Ванкувер» намерен выкупить контракт Виртанена

18:11
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«Ванкувер» намерен расстаться с нападающим Джейком Виртаненом и выкупить его контракт, сообщает Sportsnet.

Договор с 24-летним канадцем рассчитан еще на год. По нему он получает 2,55 миллиона долларов за сезон.

Ранее стало известно, что Виртанен проходит обвиняемым по делу о сексуальном домогательстве. Он был исключен из состава команды на время расследования.

В прошлом сезоне нападающий забросил 5 шайб в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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