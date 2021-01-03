«Ванкувер» намерен продлить контракт с главным тренером
23:30
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что клуб готов продлить контракт с главным тренером Трэвисом Грином, информирует Sportsnet.
Нынешнее соглашение специалиста истекает летом 2021 года. Стороны уже достигли устной договоренности о продолжении сотрудничества.
«Трэвис проделал отменную работу. Считаю, что под его руководством игроки хорошо прогрессируют. И мы считаем, что он — оптимальный тренер для этой команды», — заявил Беннинг.
Грин возглавил «Ванкувер» в 2017 году.
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