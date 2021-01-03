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«Ванкувер» намерен продлить контракт с главным тренером

23:30
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что клуб готов продлить контракт с главным тренером Трэвисом Грином, информирует Sportsnet.

Нынешнее соглашение специалиста истекает летом 2021 года. Стороны уже достигли устной договоренности о продолжении сотрудничества.

«Трэвис проделал отменную работу. Считаю, что под его руководством игроки хорошо прогрессируют. И мы считаем, что он — оптимальный тренер для этой команды», — заявил Беннинг.

Грин возглавил «Ванкувер» в 2017 году.

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