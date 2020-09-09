«Ванкувер» намерен перезаключить контракт с Маркстремом

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг рассказал, что клуб намерен сохранить голкипера Якоба Маркстрема.

— Мы собираемся провести переговоры, при этом сделав Маркстрема и его агента счастливыми. Мы хотим, чтобы он вернулся, и собираемся начать работать над этим вопросом уже на этой неделе, — цитирует Беннинга TSN.

В прошедшем регулярном чемпионате 30-летний швед провел 43 матча, одержав 23 победы. Его коэффициент надежности составил 91,8 процента, пропуская в среднем за игру 2,75 шайбы.

В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 14 игр: процент надежности составил 91,9, при среднем количестве 2,85 пропущенные шайбы за игру и одной игре на ноль.