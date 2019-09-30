«Ванкувер» может выставить Берчи на драфт отказов
18:14
Клубы НХЛ заканчивают предсезонную подготовку и делают последние изменения в составах в преддверии старта регулярного чемпионата.
«Ванкувер» может выставить на драфт отказов нападающего Свена Берчи, сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 26-летний швейцарец в прошлом сезоне из-за травм провел только 26 матчей, в которых набрал 14 (9+5) очков.
VAN is expected to put Sven Baertschi on waivers today. Adam Gaudette forced the Canucks to make some tough decisions.— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) September 30, 2019
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