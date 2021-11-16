«Ванкувер» может уволить главного тренера

Владелец «Ванкувера» Франчеко Акуилини проведет встречу с генеральным менеджером клуба Джимом Беннингом. На ней будет обсуждаться выступление команды в нынешнем сезоне и будущее главного тренера Трэвиса Грина, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Напомним, что в межсезонье клуб продлил контракт с главным тренером.

В этом регулярном чемпионате «Кэнакс» набрали 12 очков в 16 матчах и занимают предпоследнее место в Тихоокеанском дивизионе.