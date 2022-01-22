«Ванкувер» может обменять нападающего Миллера

«Ванкувер» рассматривает вариант обмена нападающего Джей Ти Миллера, сообщает The Athletic.

Контракт 28-летнего американца с кэпхитом 5,25 миллиона долларов истекает после окончания сезона-2022/23.

В нынешнем регулярном чемпионате форвард набрал 39 (12+27) очков в 39 встречах.

Отметим, что пока клуб занят поиском нового генерального менеджера.