«Ванкувер» может обменять нападающего Бесера летом

«Ванкувер» не может договориться о новом контракте с нападающим Броком Бесером, сообщает The Athletic.

Контракт 25-летнего хоккеиста с «Кэнакс» истекает предстоящим летом. Он получит статус ограниченно свободного агента.

Клуб может сделать ему квалификационное предложение, но тогда сумма контракта составит 7,5 миллиона долларов в год. «Ванкувер» не готов платить такие деньги форварду.

Если Бесер не согласится на меньшую зарплату, то клуб будет стараться обменять права на него в межсезонье.

Бесер был выбран «Ванкувером» на драфте-2015 под общим 23-м номером. В этом сезоне он набрал 44 (21+23) очка в 69 матчах.