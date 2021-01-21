«Ванкувер» по буллитам обыграл «Монреаль», Романов заработал «плюс 3»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграл «Монреаль» — 6:5.

В составе «Кэнакс» по два гола забили Бо Хорват и Брок Босер. Хорват также исполнил победный буллит. У «Канадиенс» хет-трик оформил Тайлер Тоффоли.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провел на льду больше 16 минут и заработал показатель полезности «+3».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Монреаль» — 6:5 Б (1:0, 2:3, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Хорват — 2 (бол., Миллер, Хьюз), 11:07 — 1:0. Тоффоли — 1 (Котканиеми), 21:37 — 1:1. Мотт — 2, 24:25 — 2:1. Тоффоли — 2 (бол., Сузуки, Уэбер), 25:27 — 2:2. Бозер — 3 (бол., Хьюз, Хорват), 31:13 — 3:2. Галлахер — 1 (Татар, Дано), 38:25 — 3:3. Хорват — 3 (бол., Бозер, Миллер), 43:24 — 4:3. Котканиеми — 1, 50:14 — 4:4. Тоффоли — 3 (Питри, Армиа), 56:19 — 4:5. Бозер — 4 (Миллер, Майерс), 56:51 — 5:5.

Победный буллит: Хорват.

Вратари: Холтби — Прайс.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 28 (11+9+8+0) — 36 (7+12+11+6).

Наши: — - Романов (16.19/4/+3).

21 января. Ванкувер. Rogers Arena.