«Ванкувер» обыграл «Монреаль» и продлил победную серию до 3 матчей подряд

«Ванкувер» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ и продлил победную серию до 3 матчей подряд

«Ванкувер» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Кэнакс» отличились Трэвис Хэмоник, Брок Бесер, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Бо Хорват. У «Канадиенс» сделал дубль Арттури Лехконен, еще один гол на счету Тайлера Питлика.

«Ванкувер» продлил свою победную серию до 3 матчей подряд, команда занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 64 очками в 58 матчах. «Монреаль» идет на последней, 16-й строчке Восточной конференции с 37 очками в 57 играх.

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«Ванкувер» — «Монреаль» — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Лехконен — 12 (Эванс, Р. Питлик), 12:41 — 0:1. Хэмоник — 3 (Хант, Миллер), 13:35 — 1:1. Бесер — 17 (бол., Миллер, Хьюз), 30:34 — 2:1. Лехконен — 13 (Р. Питлик), 34:22 — 2:2. Миллер — 23, 43:44 — 3:2. Петтерссон — 18 (бол., Миллер, Хорват), 48:53 — 4:2. Р. Питлик — 11 (Кофилд, Лехконен), 55:35 — 4:3. Хорват — 18 (п.в.), 59:02 — 5:3.

Вратари: Демко — Монтембо (55:22 — 55:35, 58:46 — 59:02).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (7+14+12) — 25 (6+9+10).

Наши: Подколзин (9.40/0/-1) — Романов (19.27/1/0).

10 марта. Ванкувер. Rogers Arena.