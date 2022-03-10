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Сегодня, 09:24

«Ванкувер» обыграл «Монреаль» и продлил победную серию до 3 матчей подряд

«Ванкувер» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ и продлил победную серию до 3 матчей подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Ванкувер» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Кэнакс» отличились Трэвис Хэмоник, Брок Бесер, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Бо Хорват. У «Канадиенс» сделал дубль Арттури Лехконен, еще один гол на счету Тайлера Питлика.

«Ванкувер» продлил свою победную серию до 3 матчей подряд, команда занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 64 очками в 58 матчах. «Монреаль» идет на последней, 16-й строчке Восточной конференции с 37 очками в 57 играх.

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«Ванкувер» — «Монреаль» — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Лехконен — 12 (Эванс, Р. Питлик), 12:41 — 0:1. Хэмоник — 3 (Хант, Миллер), 13:35 — 1:1. Бесер — 17 (бол., Миллер, Хьюз), 30:34 — 2:1. Лехконен — 13 (Р. Питлик), 34:22 — 2:2. Миллер — 23, 43:44 — 3:2. Петтерссон — 18 (бол., Миллер, Хорват), 48:53 — 4:2. Р. Питлик — 11 (Кофилд, Лехконен), 55:35 — 4:3. Хорват — 18 (п.в.), 59:02 — 5:3.

Вратари: Демко — Монтембо (55:22 — 55:35, 58:46 — 59:02).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (7+14+12) — 25 (6+9+10).

Наши: Подколзин (9.40/0/-1) — Романов (19.27/1/0).

10 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 59 27 32 63
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
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15.03
10.03 04:00
Эдмонтон – Вашингтон
 4 : 3 ОТ
10.03 06:30
Ванкувер – Монреаль
 5 : 3
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
Игорь Шестеркин

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Рейнджерс

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Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

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