«Монреаль» на выезде разгромил «Ванкувер», у Тоффоли три очка

«Монреаль» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде разгромил «Ванкувер» (7:3). Три очка (2+1) у канадцев набрал Тайлер Тоффоли.

После этой победы «Канадиенс» стали лидерами Северного дивизиона с восемью очками, «Кэнакс» — на шестом месте с четырьмя очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Монреаль» — 3:7 (2:2, 0:4, 1:1)

Голы: Тоффоли — 4 (Армиа), 1:54 — 0:1. Хорват — 4 (Майерс, Хегландер), 3:20 — 1:1. Армиа — 1 (мен., Тоффоли), 5:27 — 1:2. Хорват — 5 (бол., Миллер, Хьюз), 7:13 — 2:2. Тоффоли — 5 (мен., Армиа), 21:13 — 2:3. Андерсон — 3 (Сузуки, Друэн), 34:56 — 2:4. Эванс — 2 (Байрон, Лехконен), 35:05 — 2:5. Армиа — 2 (Котканиеми), 36:30 — 2:6. Саттер — 1 (Майерс, Рафферти), 44:56 — 3:6. Галлахер — 2 (бол., Чиаро, Питри), 58:55 — 3:7.

Вратари: Демко — Аллен.

Штраф: 26 — 12.

Броски: 17 (7+3+7) — 42 (12+18+12).

Наши: — - Романов (22.31/3/+2).

22 января. Ванкувер. Rogers Arena.