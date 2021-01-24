«Монреаль» в гостях обыграл «Ванкувер»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2.

На шайбы Ника Сузуки, Кори Перри, Брендана Галлахера, Джонатана Друэна и Джоэла Эдмундсона хозяева ответили точными бросками Элиаса Паттерссона и Нильса Хегландера.

После этого матча «Монреаль» с 10 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 4 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Монреаль» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы: Сузуки — 2 (Кулак, Друэн), 10:54 — 0:1. Перри — 1 (Чиаро, Тоффоли), 31:42 — 0:2. Петтерссон — 1 (Бенн, Бозер), 43:50 — 1:2. Хегландер — 2 (Шмидт, Хорват), 46:08 — 2:2. Галлахер — 2 (Татар), 49:07 — 2:3. Друэн — 1 (Андерсон), 52:44 — 2:4. Эдмундсон — 1 (п.в.), 57:06 — 2:5.

Вратари: Холтби (55:42 — 56:41, 56:46 — 57:06) — Прайс.

Штраф: 23 — 23.

Броски: 25 (5+8+12) — 33 (11+7+15).

Наши: — - Романов (20.46/2/0).

24 января. Ванкувер. Rogers Arena.