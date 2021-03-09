«Ванкувер» одержал волевую победу над «Монреалем»

«Ванкувер» в матче регулярного сезона НХЛ 9 марта в серии буллитов обыграл «Монреаль» (2:1).

Открыли счет гости в первом периоде, шайбу забросил американский защитник «Канадиэнс» Джефф Питри. Спастись «Ванкуверу» удалось за 40 секунд до конца основного времени после броска американского форварда Адама Годетта, а победу хозяевам принес буллит, реализованный канадским нападающим Бо Хорватом.

По состоянию на девятое марта, «Ванкувер» занимает пятое место в Северном дивизионе с 26 очками, соперник — строкой выше (29 очков).

НХЛ.Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Монреаль» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Питри — 9 (бол., Татар, Котканиеми), 4:37 — 0:1. Годетт — 3 (Хорват, Хьюз), 59:19 — 1:1.

Победный буллит: Хорват.

Вратари: Демко (58:39 — 59:19) — Прайс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (10+6+11+2) — 30 (8+12+9+1).

Наши: — - Романов (14.02/1/0).

9 марта. Ванкувер. Rogers Arena.