«Ванкувер» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» прервала четырехматчевую победную серию и занимает 11-е место на «Западе» (22 очка в 24 играх). «Ванкувер» находится на третьей строчке, набрав 35 баллов в 27 матчах.

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