Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»
«Ванкувер» дома проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Игра прошла на «Роджерс Арене».
В основное время у «Кэнакс» голы забили Маркус Петтерссон и Джейк Дебраск, у «Уайлд» — Брок Фэйбер и Маркус Фолиньо.
Победу «Миннесоте» принес гол Матса Зуккарелло в овертайме. Кирилл Капризов сделал голевую передачу.
«Миннесота» набрала 95 очков в 81 матче и находится на седьмом месте в Западной конференции. «Ванкувер» занимает 10-ю строчку с 88 баллами в 80 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: М. Петтерссон — 4 (Карлссон, Блюгерс), 3:11 — 1:0. Дебраск — 27 (бол., Хегландер, Хьюз), 33:08 — 2:0. Фэйбер — 10, 40:22 — 2:1. Фолиньо — 14 (Хартман, Бразо), 53:14 — 2:2. Зуккарелло — 19 (Капризов, Фэйбер), 62:47 — 2:3.
Вратари: Ланкинен — Густавссон.
Штраф: 11 — 21.
Броски: 14 (6+4+4+0) — 33 (12+7+13+1).
Наши: — - Капризов (26.09/4/+2), Тренин (6.03/2/-1).
13 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18844 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|81
|47
|34
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|17.04
|02:00
|
Виннипег – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|4 : 2
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|5 : 1
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 3