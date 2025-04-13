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13 апреля, 07:50

Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:3 ОТ
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Ванкувер» дома проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Игра прошла на «Роджерс Арене».

В основное время у «Кэнакс» голы забили Маркус Петтерссон и Джейк Дебраск, у «Уайлд» — Брок Фэйбер и Маркус Фолиньо.

Победу «Миннесоте» принес гол Матса Зуккарелло в овертайме. Кирилл Капризов сделал голевую передачу.

«Миннесота» набрала 95 очков в 81 матче и находится на седьмом месте в Западной конференции. «Ванкувер» занимает 10-ю строчку с 88 баллами в 80 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: М. Петтерссон — 4 (Карлссон, Блюгерс), 3:11 — 1:0. Дебраск — 27 (бол., Хегландер, Хьюз), 33:08 — 2:0. Фэйбер — 10, 40:22 — 2:1. Фолиньо — 14 (Хартман, Бразо), 53:14 — 2:2. Зуккарелло — 19 (Капризов, Фэйбер), 62:47 — 2:3.

Вратари: Ланкинен — Густавссон.

Штраф: 11 — 21.

Броски: 14 (6+4+4+0) — 33 (12+7+13+1).

Наши: — - Капризов (26.09/4/+2), Тренин (6.03/2/-1).

13 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18844 зрителя.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
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