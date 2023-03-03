«Миннесота» обыграла «Ванкувер», Капризов оформил дубль

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1.

На дубль Кирилла Капризова хозяева ответили точным броском Брока Босера с передачи Виталия Кравцова.

После этого матча «Миннесота» с 76 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 53 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Миннесота» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Капризов — 38 (Зуккарелло, Сперджен), 0:44 — 0:1. Бесер — 12 (бол., Кравцов, Гарлэнд), 14:03 — 1:1. Капризов — 39 (Хартман, Ривз), 23:40 — 1:2.

Вратари: Демко — Флери.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 22 (6+10+6) — 36 (14+11+11).

Наши: Кравцов (11.25/2/0), Кузьменко (19.00/0/0), Подколзин (12.01/2/0) — Капризов (21.55/9/+2).

3 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18903 зрителя.