«Ванкувер» — «Лос Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Лос-Анджелес» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

Голы «Кингз» на счету Алекса Тюркотта (дубль), Адриана Кемпе, Кевина Фиалы и Уоррена Фогеля. У «Кэнакс» единственную шайбу забросил Куинн Хьюз.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.