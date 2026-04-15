«Лос-Анджелес» в овертайме проиграл «Ванкуверу», Панарин сделал голевую передачу

«Ванкувер» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

Российский нападающий «Кингз» Артемий Панарин отметился результативной передачей. 34-летний россиянин набрал 85 (28+56) очков в 77 играх сезона.

В основное время у «Кэнакс» отметились Элиас Петтерссон, Джейк Дебраск и Зеев Байэм, а у гостей — Куинтон Байфилд, Адриан Кемпе и Алекс Лаферрье. Победный гол в овертайме на счету Дебраска.

«Ванкувер» набрал 58 очков в 81 матче и идет последним в Западной конференции. «Лос-Анджелес» занимает 8-е место (90 очков в 81 игре) и гарантировал выаход в плей-офф.