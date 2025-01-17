«Лос-Анджелес» на выезде победил «Ванкувер»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1.

В составе «Кингз» 3 (2+1) очка набрал Алекс Тюркотт, по 2 (1+1) очка у Адриана Кемпе и Кевина Фиалы, еще один гол на счету Уоррена Фогеля. У «Кэнакс» шайбу забросил Куинн Хьюз.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 55 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 48 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Тюркотт — 6 (Кемпе), 0:51 — 0:1. Тюркотт — 7 (Фиала, Андерсон), 9:18 — 0:2. Кемпе — 21 (Тюркотт, Копитар), 9:42 — 0:3. Хьюз — 10 (Гарлэнд, Гронек), 34:52 — 1:3. Фиала — 15 (бол., Мур, Эдмундсон), 35:58 — 1:4. Фогеле — 12 (Байфилд, Кларк), 51:36 — 1:5.

Вратари: Демко — Кемпер.

Штраф: 21 — 15.

Броски: 21 (7+9+5) — 21 (6+8+7).

Наши: — - Гавриков (25.27/0/0).

17 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18913 зрителей.