«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Ванкувер»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1.

После этого матча «Лос-Анджелес» со 100 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ванкувер» с 75 очками — на 12-й строчке.