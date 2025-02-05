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Сегодня, 10:31

«Ванкувер» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Ванкувер» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

За «Кэнакс» шайбы забросили Джейк Дебраск, Брок Безер и Дрю О‘Коннор.

«Ванкувер» набрал 57 очков и занимает 9-е место в Западной конференции, «Колорадо» идет 6-м с 64 баллами.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Колорадо Эвеланш
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«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 53 35 18 77
2 Каролина 54 32 22 68
3 Нью-Джерси 55 30 25 66
4 Коламбус 54 26 28 59
5 Айлендерс 53 25 28 57
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 55 22 33 53
8 Филадельфия 55 23 32 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 32 23 67
2 Торонто 53 32 21 66
3 Оттава 54 29 25 62
4 Детройт 54 28 26 61
5 Тампа-Бэй 52 28 24 60
6 Бостон 55 27 28 60
7 Монреаль 53 25 28 55
8 Баффало 53 22 31 49
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 55 38 17 79
2 Даллас 53 34 19 69
3 Миннесота 54 31 23 66
4 Колорадо 55 31 24 64
5 Юта 53 22 31 53
6 Сент-Луис 54 24 30 53
7 Нэшвилл 52 18 34 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 53 33 20 70
2 Вегас 54 31 23 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 53 26 27 59
5 Ванкувер 53 24 29 59
6 Анахайм 53 23 30 52
7 Сиэтл 55 23 32 50
8 Сан-Хосе 55 15 40 36
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
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5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
22.02
5.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 6 : 3
5.02 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 4 : 3
5.02 03:00
Баффало – Коламбус
 3 : 2
5.02 03:00
Бостон – Миннесота
 3 : 0
5.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 3 Б
5.02 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 1
5.02 04:00
Виннипег – Каролина
 3 : 0
5.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
5.02 05:00
Юта – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
5.02 05:00
Калгари – Торонто
 3 : 6
5.02 06:00
Ванкувер – Колорадо
 3 : 0
5.02 06:00
Сиэтл – Детройт
 4 : 5 Б
5.02 06:30
Сан-Хосе – Монреаль
 3 : 4
5.02 06:30
Анахайм – Даллас
 2 : 1
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