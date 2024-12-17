«Ванкувер» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Ванкувер» дома переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

У «Кэнакс» хет-триком отметился Кифер Шервуд.

Единственную шайбу за «Эвеланш» забросил Валерий Ничушкин.

«Ванкувер» с 37 очками расположился на 7-й строчке Западной конференции, «Колорадо» с 36 очками идет 8-м.