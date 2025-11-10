«Ванкувер» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Колорадо» на выезде победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

«Колорадо» (25 очков) одержал третью победу подряд и лидирует в Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» (17) идет 12-м на «Западе».