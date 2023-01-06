«Ванкувер» переиграл «Колорадо». Кузьменко оформил дубль
«Ванкувер» на своем льду выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Эвеланш» потерпели пятое поражение подряд.
В составе победителей забитыми голами отметились Брок Босер, Джей Ти Миллер и российский нападающий Александр Кузьменко, который забросил две шайбы. Для него эти голы стали 16-м и 17-м в нынешнем сезоне. Его одноклубник и соотечественник Илья Михеев сделал голевую передачу.
За «Эвеланш» шайбы забросили Самюэль Жирар и Микко Рантанен. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 39 из 42 бросков по своим воротам.
«Ванкувер» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков. «Колорадо» располагается на 9-й строчке с 41 очком.
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«Ванкувер» — «Колорадо» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Голы: Рантанен — 26 (бол., Макар, Лехконен), 19:00 — 0:1. Жирар — 3 (Энглунд, Ньюхук), 21:49 — 0:2. Кузьменко — 15 (бол., Михеев, Экман-Ларссон), 33:15 — 1:2. Кузьменко — 16 (Петтерссон, Бир), 35:14 — 2:2. Бесер — 7 (Михеев, Хорват), 35:48 — 3:2. Миллер — 14 (п.в., Петтерссон, Экман-Ларссон), 58:24 — 4:2.
Вратари: Делиа — Георгиев (57:44 — 58:24, 58:45).
Штраф: 10 — 24.
Броски: 43 (13+19+11) — 31 (13+7+11).
Наши: Кузьменко (17.02/4/+1), Михеев (17.15/3/0) — -.
6 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18706 зрителей.
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|52
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|38
|24
|14
|49
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|37
|22
|15
|46
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|19
|17
|41
|5
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|20
|41
|6
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|17
|20
|40
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|13
|24
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|37
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|20
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|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
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|41
|22
|19
|50
|3
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|37
|21
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|46
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|Эдмонтон
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|19
|44
|5
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|39
|18
|21
|43
|6
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|21
|35
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|27
|31
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|11
|28
|26
|6.01
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 6
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|1 : 4
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|1 : 5
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|6 : 2
|6.01
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 2
|6.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|4 : 2
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|5 : 2
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
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|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
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|41
|29
|И
|КН
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|25
|1.86
|
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|17
|2.20
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