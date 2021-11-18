«Ванкувер» проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Эвеланш» одержали третью победу кряду. «Кэнакс» потерпели пятое подряд поражение.

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин сыграл 14 минут, сделал один бросок и один силовой прием. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 18 минут и отметился одним силовым приемом.

«Колорадо» идет на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Ванкувер» занимает 14-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Колорадо» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Рантанен — 5 (бол., Макар, Кадри), 7:17 — 0:1. Гарлэнд — 4 (Дикинсон, Пулман), 28:52 — 1:1. Пулман — 1 (Мотт, Ламмикко), 41:27 — 2:1. Кадри — 5 (бол., Ландескуг, Рантанен), 42:19 — 2:2. Макар — 3 (бол., Тэйвз, Кадри), 43:12 — 2:3. Ландескуг — 6 (п.в., Рантанен), 59:49 — 2:4.

Вратари: Демко (58:10 — 59:49) — Кемпер.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (12+15+7) — 30 (12+7+11).

Наши: Подколзин (13.56/1/+1) — Ничушкин (18.13/0/-1).

18 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.