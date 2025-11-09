«Ванкувер» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» дома победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Коламбус» (14 очков) потерпел третье поражение подряд и занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» (16) идет 12-м на «Западе».