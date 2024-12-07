«Ванкувер» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Ванкувер» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Ванкувер» (32 очка) после 25 матчей занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. «Коламбус» (25) потерпел третье поражение кряду и идет 11-м на «Востоке» после 26 игр.