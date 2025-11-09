Хоккей
9 ноября, 08:46

«Коламбус» проиграл «Ванкуверу», Воронков и Марченко набрали по три очка

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков в матче НХЛ с «Ванкувером» (3:4) 9 ноября.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Коламбус» на выезде уступил «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

По три очка набрали российские нападающие «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков (1+2) и Кирилл Марченко (2+1). У хозяев голами отметились Джейк Дебраск, Дрю О'Коннор, Конор Гарлэнд и Брок Бесер.

«Коламбус» (14 очков) потерпел третье поражение подряд и занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» (16) идет 12-м на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Коламбус

Источник: Таблица НХЛ
Дмитрий Воронков
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Коламбус Блю Джекетс
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • VeryOldLazy

    Незаметен Монахов, Захар подсдал... вот и...

    09.11.2025

  • nikola mozaev

    Усилий наших парней не хватило Коламбусу для итоговой победы. Но личная статистика Марченко и Воронкова на высоком уровне.

    09.11.2025

    • «Сан-Хосе» победил «Флориду», Аскаров сделал 37 сейвов, Тарасов — 20

    «Колорадо» со счетом 9:1 разгромил «Эдмонтон», Бардаков сделал две голевые передачи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
    13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
    Все результаты / календарь

