«Коламбус» проиграл «Ванкуверу», Воронков и Марченко набрали по три очка

«Коламбус» на выезде уступил «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

По три очка набрали российские нападающие «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков (1+2) и Кирилл Марченко (2+1). У хозяев голами отметились Джейк Дебраск, Дрю О'Коннор, Конор Гарлэнд и Брок Бесер.

«Коламбус» (14 очков) потерпел третье поражение подряд и занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» (16) идет 12-м на «Западе».