«Ванкувер» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» проиграл «Каролине» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.

У гостей заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников, Шон Уокер, Николай Элерс (хет-трик) и Себастьян Ахо. У хозяев забили Марко Росси, Филип Гронек, Брок Босер и Нильс Хегландер.

«Ванкувер» проиграл шестой раз подряд. Он идет на 16-м месте в Западной конференции с 43 очками после 61 встречи. «Каролина» в 61 матче набрала 84 очка и лидирует в Восточной конференции.

В следующем матче «Ванкувер» 7 марта сыграет в гостях с «Чикаго». «Каролина» в тот же день встретится на выезде с «Калгари».

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