«Ванкувер» — «Каролина»: видеообзор матча

«Ванкувер» дома проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

«Харрикейнз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 12 очками в 8 матчах. «Ванкувер» идет шестым на «Западе» с 11 очками в 8 играх.