«Ванкувер» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Ванкувер» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Каролина» потерпела 4-е поражение подряд. Команда занимает 11-ю строчку таблицы «Востока».