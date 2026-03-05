«Каролина» нанесла гостевое поражение «Ванкуверу», у Свечникова гол и результативный пас

«Каролина» победила «Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Марко Росси, Филип Гронек, Брок Босер и Нильс Хегландер.

У гостей на 2-й минуте реализовал большинство российский форвард Андрей Свечников. Также на его счету результативный пас. В сезоне-2025/26 у 25-летнего россиянина 53 (22+31) очка в 60 матчах.

Также за «Каролину» забили Шон Уокер, Николай Элерс (хет-трик) и Себастьян Ахо.

«Ванкувер» потерпел 6-е поражение подряд. Он занимает 16-е место в таблице Западной конференции с 43 очками после 61 встречи. «Каролина» (84 очка после 61 игры) располагается на 1-м месте в Восточной конференции.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max