«Каролина» обыграла «Ванкувер» в овертайме, Свечников сделал голевую передачу
«Каролина» на выезде обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
В основное время у гостей отличились Уильям Каррьер, Мартин Нечас и Джек Рославик. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал результативную передачу. У хозяев забили Брок Босер, Куинн Хьюз и Пиюс Сутер.
Автором победного гола в овертайме стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо.
«Харрикейнз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 12 очками в 8 матчах. «Ванкувер» идет шестым на «Западе» с 11 очками в 8 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Каролина» — 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)
Голы: Каррье — 1 (Блэйк, Друри), 5:40 — 0:1. Босер — 5 (Миллер, Хьюз), 7:17 — 1:1. Нечас — 4 (Котканиеми, Робинсон), 15:33 — 1:2. Рословик — 4 (Бернс, Свечников), 21:53 — 1:3. Хьюз — 2 (Босер, Миллер), 47:56 — 2:3. Сутер — 2 (Спронг, Хегландер), 56:55 — 3:3. Ахо — 3 (Гостисбеер, Нечас), 60:47 — 3:4.
Вратари: Ланкинен — Кочетков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (5+12+11+0) — 32 (13+10+8+1).
Наши: — - Орлов (17.11/1/0), Свечников (17.39/2/0).
29 октября. Ванкувер. Rogers Arena. 18682 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|3
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Филадельфия
|9
|2
|7
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|5
|Монреаль
|9
|4
|5
|9
|6
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|7
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|6
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|7
|Анахайм
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|10
|1
|9
|4
|29.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|29.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|2 : 5
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|6 : 1
|29.10
|02:30
|
Виннипег – Торонто
|4 : 6
|29.10
|04:00
|
Колорадо – Чикаго
|2 : 5
|29.10
|04:00
|
Юта – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|29.10
|05:00
|
Вегас – Калгари
|5 : 0
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Каролина
|3 : 4 ОТ