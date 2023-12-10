Гол и передача Михеева принесли «Ванкуверу» победу над «Каролиной»

«Ванкувер» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Кэнакс» голом и результативной передачей отметился россиянин Илья Михеев. Форвард хозяев Элиас Петтерссон набрал 3 (1+2) очка. У «Харрикейнз» одна передача на счету россиянина Дмитрия Орлова.

«Ванкувер» набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Каролина» потерпела 4-е поражение подряд. Команда занимает 11-ю строчку таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Каролина» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Лафферти — 8 (Петтерссон, Коул), 6:17 — 1:0. Михеев — 9 (Петтерссон, Лафферти), 26:54 — 2:0. Мартинук — 1 (Фаст, Слэвин), 27:23 — 2:1. Миллер — 15 (Босер, Хегландер), 33:46 — 3:1. Шей — 5 (бол., Орлов, Бантинг), 39:04 — 3:2. Ноесен — 8 (Друри, Бернс), 42:10 — 3:3. Петтерссон — 11 (Михеев, Гронек), 43:29 — 4:3.

Вратари: Демко — Раанта (57:49 — 58:46, 59:00).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (13+8+3) — 24 (7+7+10).

Наши: Задоров (20.24/1/0), Кузьменко (10.36/2/0), Михеев (14.30/1/+3) — Орлов (17.40/0/-1).

10 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.