Гол и передача Михеева принесли «Ванкуверу» победу над «Каролиной»
«Ванкувер» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У «Кэнакс» голом и результативной передачей отметился россиянин Илья Михеев. Форвард хозяев Элиас Петтерссон набрал 3 (1+2) очка. У «Харрикейнз» одна передача на счету россиянина Дмитрия Орлова.
«Ванкувер» набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Каролина» потерпела 4-е поражение подряд. Команда занимает 11-ю строчку таблицы «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Каролина» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы: Лафферти — 8 (Петтерссон, Коул), 6:17 — 1:0. Михеев — 9 (Петтерссон, Лафферти), 26:54 — 2:0. Мартинук — 1 (Фаст, Слэвин), 27:23 — 2:1. Миллер — 15 (Босер, Хегландер), 33:46 — 3:1. Шей — 5 (бол., Орлов, Бантинг), 39:04 — 3:2. Ноесен — 8 (Друри, Бернс), 42:10 — 3:3. Петтерссон — 11 (Михеев, Гронек), 43:29 — 4:3.
Вратари: Демко — Раанта (57:49 — 58:46, 59:00).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 24 (13+8+3) — 24 (7+7+10).
Наши: Задоров (20.24/1/0), Кузьменко (10.36/2/0), Михеев (14.30/1/+3) — Орлов (17.40/0/-1).
10 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|25
|18
|7
|37
|2
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|3
|Айлендерс
|26
|12
|14
|31
|4
|Вашингтон
|24
|13
|11
|29
|5
|Нью-Джерси
|25
|14
|11
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|29
|9
|20
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|26
|16
|10
|34
|3
|Торонто
|24
|14
|10
|32
|4
|Детройт
|26
|14
|12
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|27
|12
|15
|27
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|25
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|2
|Даллас
|26
|15
|11
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|26
|13
|13
|28
|5
|Нэшвилл
|27
|14
|13
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|25
|9
|16
|22
|8
|Чикаго
|26
|9
|17
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|41
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|24
|16
|8
|36
|4
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|5
|Эдмонтон
|24
|11
|13
|23
|6
|Сиэтл
|28
|8
|20
|23
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|10.12
|00:05
|
Калгари – Нью-Джерси
|2 : 4
|10.12
|00:05
|
Даллас – Вегас
|1 : 6
|10.12
|03:00
|
Торонто – Нэшвилл
|4 : 0
|10.12
|03:00
|
Детройт – Оттава
|1 : 5
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|4 : 0
|10.12
|03:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3 Б
|10.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|10.12
|04:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|3 : 1
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|2 : 5
|10.12
|06:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|3 : 4 ОТ
|10.12
|06:00
|
Ванкувер – Каролина
|4 : 3
|10.12
|21:00
|
Коламбус – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|24
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9