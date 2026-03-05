Свечников забил 22-й гол в сезоне НХЛ

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 2-й минуте встречи российский нападающий Андрей Свечников реализовал большинство. Для него это 22-й гол в сезоне.

Теперь у 25-летнего россиянина 52 (22+30) очка в 60 играх этого сезона.

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