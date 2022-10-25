Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграл «Ванкувер»
«Каролина» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе «Харрикейнз» шайбу забрасывали российский форвард Андрей Свечников, Себастьян Ахо и Йеспер Фаст. За «Кэнакс» дублем отметился Джей Ти Миллер.
Свечников в этом матче забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ. На данный момент 22-летний игрок набрал 9 (7+2) очков в 6 матчах.
Российские игроки «Ванкувера» Илья Михеев, Василий Подколзин и Андрей Кузьменко не отметились результативными действиями.
«Каролина» прервала серию из двух поражений и поднялась на четвертое место в Восточной конференции (9 очков).
«Ванкувер» занимает последнее, 16-е место на Западе (2 очка). Команда проиграла седьмой матч подряд.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Каролина» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы: Свечников — 7 (бол., Нечас, Бернс), 6:06 — 0:1. Миллер — 3 (бол., Хорват, Петтерссон), 12:30 — 1:1. Ахо — 4 (Джарвис, Терявяйнен), 40:50 — 1:2. Фаст — 1 (Стаал, Шей), 41:27 — 1:3. Миллер — 4 (Майерс, Экман-Ларссон), 50:40 — 2:3.
Вратари: Демко (57:46) — Андерсен.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 16 (7+6+3) — 39 (15+9+15).
Наши: Кузьменко (11.54/2/-1), Михеев (18.32/0/+1), Подколзин (18.42/0/-1) — Свечников (18.49/5/-1).
25 октября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|6
|4
|2
|9
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Рейнджерс
|6
|3
|3
|7
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Флорида
|6
|4
|2
|9
|3
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|4
|Детройт
|5
|3
|2
|8
|5
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|4
|3
|1
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|3
|Эдмонтон
|6
|3
|3
|6
|4
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|5
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
|6
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|25.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|3 : 6
|25.10
|02:00
|
Оттава – Даллас
|4 : 2
|25.10
|03:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|4 : 0
|25.10
|03:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|6 : 3
|25.10
|05:00
|
Вегас – Торонто
|3 : 1
|25.10
|05:30
|
Ванкувер – Каролина
|2 : 3
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|6
|12
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|6
|11
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|
|
Алекс Так
Баффало
|5
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65