«Ванкувер» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» одержал домашнюю победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе победителей голы забили Филип Хытил (дважды), Кифер Шервуд, Йонатан Леккеримяки и Брок Босер. У «Калгари» единственную шайбу забросил Морган Фрост.

«Ванкувер» проводил свой первый матч в сезоне-2025/26. «Калгари» потерпел первое поражение в сезоне, он занимает девятое место в таблице Западной конференции, набрав два очка.