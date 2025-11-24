«Ванкувер» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Встреча прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

У гостей шайбы забросили Морган Фрост, Коннор Зари, Кевин Бол, Егор Шарангович и Блэйк Коулман. У хозяев голы на счету Филипа Гронека и Куинна Хьюза.

«Флэймз» набрали 19 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Кэнакс» с 20 очками — на 14-й строчке «Запада».