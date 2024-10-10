«Ванкувер» дома проиграл «Калгари» в овертайме стартового матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:6.

«Ванкувер» 12 октября примет «Филадельфию», на следующий день «Флайерз» сыграют в гостях с «Калгари».