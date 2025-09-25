«Ванкувер» победил «Калгари», Кудрявцев сделал голевую передачу

«Ванкувер» одержал победу над «Калгари» в предсезонном матче НХЛ — 3:1.

Российский защитник «Кэнакс» Кирилл Кудрявцев отметился голевой передачей. Это его первое очко в этой предсезонке.

В другой игре «Лос-Анджелес» забросил три безответные шайбы «Анахайму» — 3:0. Голы на счету Мартина Хромяка, Джеффа Мэлотта и Кевина Фиалы.

НХЛ

Предсезонные матчи

«Ванкувер» — «Калгари» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)