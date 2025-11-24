«Калгари» выиграл у «Ванкувера» в гостях

«Калгари» победил «Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Ванкувер» забили Филип Гронек и Куинн Хьюз, за «Калгари» — Морган Фрост, Коннор Зари, Кевин Бол и Блэйк Коулмэн.

«Ванкувер» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 14-е место в Западной конференции (20 очков после 23 игр). «Калгари» в 19 матчах набрал 24 очка и идет на 15-м месте.

В следующем матче «Ванкувер» 27 ноября сыграет на выезде с «Анахаймом». «Калгари» в тот же день встретится в гостях с «Тампой».