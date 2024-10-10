«Ванкувер» в овертайме проиграл «Калгари», Кузьменко сделал голевой пас
«Ванкувер» дома проиграл «Калгари» в овертайме стартового матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:6.
У «Кэнакс» два гола забил Брок Босер. Куинн Хьюз сделал две результативные передачи, Джей Ти Миллер набрал 2 (1+1) очка.
У «Флэймз» по 2 очка набрали Назем Кадри, Мартин Поспишил, Расмус Андерссон, Конор Зэри и Энтони Манта. Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко сделал голевой пас.
Перед вторым периодом «Калгари» уступал со счетом 1:4.
«Ванкувер» 12 октября примет «Филадельфию», на следующий день «Флайерз» сыграют в гостях с «Калгари».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Калгари» — 5:6 ОТ (4:1, 0:1, 1:3, 0:1)
Голы: Спронг — 1 (бол., Гронек, Хейнен), 9:40 — 1:0. Босер — 1 (бол., Дебраск, Петтерссон), 11:48 — 2:0. Гарлэнд — 1 (Хегландер, Рятю), 12:16 — 3:0. Манта — 1 (мен.), 15:49 — 3:1. Босер — 2 (Миллер, Хьюз), 17:18 — 4:1. Андерссон — 1 (Кадри, Кузьменко), 37:01 — 4:2. Поспишил — 1 (Манта, Бол), 42:41 — 4:3. Уигар — 1 (бол., Зари, Кадри), 48:16 — 4:4. Юбердо — 1 (Пачал, Бин), 50:40 — 4:5. Миллер — 1 (Хьюз), 58:23 — 5:5. Зари — 1 (Поспишил, Андерссон), 61:33 — 5:6.
Вратари: Шилов (57:32 — 58:23) — Владарж.
Штраф: 15 — 17.
Броски: 25 (15+3+7+0) — 26 (5+10+9+2).
Наши: — - Кузьменко (15.22/2/+1), Мироманов (17.47/0/0).
10 октября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -