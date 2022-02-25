«Ванкувер» разгромил «Калгари», забросив 7 шайб

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 7:1.

В составе «Кэнакс» 4 (2+2) очка набрал Джей Ти Миллер, также по дублю оформили Элиас Петтерссон и Бо Хорват, еще один гол на счету Конора Гарланда. «Флэймз» ответили точным броском Эндрю Манджапане.

После этого матча «Ванкувер» с 56 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Калгари» с 66 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 7:1 (0:0, 5:0, 2:1)

Голы: Петтерссон — 15 (бол., Хьюз, Бесер), 23:42 — 1:0. Миллер — 19 (бол., Хьюз, Петтерссон), 30:18 — 2:0. Хорват — 16, 30:50 — 3:0. Хорват — 17 (бол., Миллер, Бесер), 38:42 — 4:0. Миллер — 20 (буллит), 39:55 — 5:0. Гарлэнд — 14 (Пирсон, Миллер), 44:33 — 6:0. Петтерссон — 16 (мен.), 47:23 — 7:0. Манджапане — 26 (Баклунд, Коулмэн), 57:53 — 7:1.

Вратари: Демко — Маркстрем (Владарж, 38:14).

Штраф: 2 — 34.

Броски: 38 (11+13+14) — 30 (11+10+9).

Наши: Подколзин (15.18/4/-1) — Задоров (20.13/0/0).

25 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18857 зрителей.