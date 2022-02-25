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Сегодня, 08:46

«Ванкувер» разгромил «Калгари», забросив 7 шайб

Сергей Разин
корреспондент

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 7:1.

В составе «Кэнакс» 4 (2+2) очка набрал Джей Ти Миллер, также по дублю оформили Элиас Петтерссон и Бо Хорват, еще один гол на счету Конора Гарланда. «Флэймз» ответили точным броском Эндрю Манджапане.

После этого матча «Ванкувер» с 56 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Калгари» с 66 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 7:1 (0:0, 5:0, 2:1)

Голы: Петтерссон — 15 (бол., Хьюз, Бесер), 23:42 — 1:0. Миллер — 19 (бол., Хьюз, Петтерссон), 30:18 — 2:0. Хорват — 16, 30:50 — 3:0. Хорват — 17 (бол., Миллер, Бесер), 38:42 — 4:0. Миллер — 20 (буллит), 39:55 — 5:0. Гарлэнд — 14 (Пирсон, Миллер), 44:33 — 6:0. Петтерссон — 16 (мен.), 47:23 — 7:0. Манджапане — 26 (Баклунд, Коулмэн), 57:53 — 7:1.

Вратари: Демко — Маркстрем (Владарж, 38:14).

Штраф: 2 — 34.

Броски: 38 (11+13+14) — 30 (11+10+9).

Наши: Подколзин (15.18/4/-1) — Задоров (20.13/0/0).

25 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18857 зрителей.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
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Питтсбург – Нью-Джерси
 1 : 6
25.02 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 1
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 3 : 1
25.02 03:00
Флорида – Коламбус
 3 : 6
25.02 04:30
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1 Б
25.02 06:00
Ванкувер – Калгари
 7 : 1
25.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 2 : 3 ОТ
25.02 06:30
Сан-Хосе – Айлендерс
4 : 3 Б
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