«Ванкувер» разгромил «Калгари», забросив 7 шайб
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 7:1.
В составе «Кэнакс» 4 (2+2) очка набрал Джей Ти Миллер, также по дублю оформили Элиас Петтерссон и Бо Хорват, еще один гол на счету Конора Гарланда. «Флэймз» ответили точным броском Эндрю Манджапане.
После этого матча «Ванкувер» с 56 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Калгари» с 66 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Калгари» — 7:1 (0:0, 5:0, 2:1)
Голы: Петтерссон — 15 (бол., Хьюз, Бесер), 23:42 — 1:0. Миллер — 19 (бол., Хьюз, Петтерссон), 30:18 — 2:0. Хорват — 16, 30:50 — 3:0. Хорват — 17 (бол., Миллер, Бесер), 38:42 — 4:0. Миллер — 20 (буллит), 39:55 — 5:0. Гарлэнд — 14 (Пирсон, Миллер), 44:33 — 6:0. Петтерссон — 16 (мен.), 47:23 — 7:0. Манджапане — 26 (Баклунд, Коулмэн), 57:53 — 7:1.
Вратари: Демко — Маркстрем (Владарж, 38:14).
Штраф: 2 — 34.
Броски: 38 (11+13+14) — 30 (11+10+9).
Наши: Подколзин (15.18/4/-1) — Задоров (20.13/0/0).
25 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18857 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Рейнджерс
|51
|33
|18
|71
|3
|Питтсбург
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|53
|28
|25
|65
|5
|Коламбус
|51
|27
|24
|55
|6
|Айлендерс
|47
|19
|28
|46
|7
|Нью-Джерси
|51
|18
|33
|41
|8
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|35
|17
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|51
|33
|18
|70
|4
|Бостон
|51
|30
|21
|64
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|52
|16
|36
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|37
|14
|78
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|49
|31
|18
|65
|4
|Нэшвилл
|52
|30
|22
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|51
|22
|29
|53
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|51
|13
|38
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|50
|30
|20
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|51
|27
|24
|61
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|51
|23
|28
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|25.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|1 : 6
|25.02
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|4 : 1
|25.02
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|3 : 1
|25.02
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|3 : 6
|25.02
|04:30
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 1 Б
|25.02
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|7 : 1
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|2 : 3 ОТ
|25.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|4 : 3 Б
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|52
|74
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|51
|34
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|33
|1.98
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|40
|2.07