«Калгари» в овертайме обыграл «Ванкувер». Кузьменко сделал голевую передачу

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«Калгари» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Флэймз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голевой передачей.