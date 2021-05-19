Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Ванкувер» выиграл у «Калгари»

01:59
Теги:

«Ванкувер» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Российский защитник «Флэмз» Никита Нестеров сыграл 17 минут 37 секунд при показателе полезности «-3».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

Голы: Хэмоник — 3 (Граовац, Хьюз), 9:43 — 1:0. Хегландер — 13 (Майерс, Хорват), 19:11 — 2:0. Майерс — 6 (Бесер, Миллер), 49:28 — 3:0. Манджапане — 17 (Лучич, Ружичка), 56:38 — 3:1. Ткачак — 14 (Годро, Джиордано), 59:00 — 3:2. Бесер — 23 (п.в., Хэмоник), 59:41 — 4:2.

Вратари: Демко — Доминге (57:56 — 59:00, 59:25 — 59:41).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 24 (8+7+9) — 40 (8+10+22).

Наши: — - Нестеров (17.37/0/-3).

18 мая. Ванкувер. Rogers Arena.

Читайте также

Российский фигурист с пятью четверными перешел в сборную Польши
Дешам рассказал, почему он вернул Бензема в сборную Франции
«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова
Борис Ротенберг: «По бухгалтерии «Сочи» одна из самых прозрачных команд РПЛ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд