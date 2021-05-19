«Ванкувер» выиграл у «Калгари»
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«Ванкувер» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).
Российский защитник «Флэмз» Никита Нестеров сыграл 17 минут 37 секунд при показателе полезности «-3».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Калгари» — 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)
Голы: Хэмоник — 3 (Граовац, Хьюз), 9:43 — 1:0. Хегландер — 13 (Майерс, Хорват), 19:11 — 2:0. Майерс — 6 (Бесер, Миллер), 49:28 — 3:0. Манджапане — 17 (Лучич, Ружичка), 56:38 — 3:1. Ткачак — 14 (Годро, Джиордано), 59:00 — 3:2. Бесер — 23 (п.в., Хэмоник), 59:41 — 4:2.
Вратари: Демко — Доминге (57:56 — 59:00, 59:25 — 59:41).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 24 (8+7+9) — 40 (8+10+22).
Наши: — - Нестеров (17.37/0/-3).
18 мая. Ванкувер. Rogers Arena.
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