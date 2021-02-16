«Калгари» одержал волевую победу над «Ванкувером»

«Калгари» в матче регулярного сезона НХЛ 16 февраля в овертайме обыграл «Ванкувер» (4:3).

Два (1+1) очка у «Флеймс» набрал шведский форвард Элиас Линдхольм, такой же показатель за две результативные передачи у защитника Расмуса Андерссона.

После этой победы «Калгари» находится на пятом месте в Северном дивизионе с 17 очками, у «Ванкувера» — 15 очков и шестое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 3:4 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Пирсон — 5 (бол., Хьюз, Майерс), 3:51 — 1:0. Хорват — 7 (бол., Бесер, Миллер), 14:44 — 2:0. Лучич — 4 (Андерссон, Маккей), 19:35 — 2:1. Линдхольм — 5 (Андерссон), 30:40 — 2:2. Дюбе — 3, 35:51 — 2:3. Бесер — 11 (мен., Майерс, Петтерссон), 59:29 — 3:3. Годро — 9 (бол., Монахэн, Линдхольм), 60:23 — 3:4.

Вратари: Демко (58:30 — 58:38, 58:54 — 59:29) — Маркстрем.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 33 (7+10+16+0) — 27 (8+12+6+1).

16 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.