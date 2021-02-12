«Калгари» в гостях обыграл «Ванкувер», у Нестерова «минус 1»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Ванкувер» со счетом 3:1.

Российский защитник «Флеймз» Никита Нестеров провел на льду 13 с половиной минут и заработал показатель полезности «минус 1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Джиордано — 2 (Монахэн, Линдхольм), 18:35 — 0:1. Бесер — 10 (Петтерссон), 26:31 — 1:1. Манджапане — 4 (Джиордано, Вялимяки), 34:31 — 1:2. Годро — 8 (Монахэн), 45:58 — 1:3.

Вратари: Демко (57:16) — Маркстрем.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (14+10+10) — 26 (8+6+12).

Наши: — - Нестеров (13.36/1/-1).

12 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.