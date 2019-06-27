"Ванкувер" и "Флорида" будут учитывать выплаты по контракту Луонго

"Ванкувер" и "Флориду" оштрафуют из-за решения вратаря Роберто Луонго завершить карьеру до истечения контракта, информирует TSN. "Кэнакс" будет учитывать 3,03 миллиона долларов в год под потолком зарплат до сезона-2021/22. У "Пантерз" эта цифра будет 1,09 миллиона долларов.

Канадский голкипер выступал за "Ванкувер" с 2006 по 2014 год. В 2009 году он подписал с клубом 12-летний контракт, а в 2014 перешел во "Флориду", где играл до 2019 года.

Его зарплата по 12-летнему контракту составляла 64 миллиона долларов. За следующие 3 сезона хоккеисту осталось выплатить еще 3,62 миллиона.

В 2013 году НХЛ и Ассоциация игроков лиги подписали новое коллективное соглашение. В нем были введены штрафы за досрочного расторжения контрактов.