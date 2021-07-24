Холл продлил контракт с «Бостоном»

«Бостон» продлил контракт с нападающим Тэйлором Холлом на четыре года. Сумма сделки составит 24 миллиона долларов. Средняя зарплата 29-летнего канадца составит 6 миллионов долларов.

Холл был обменян из «Баффало» по ходу сезона-2020/21, в котором за «Сэйбрз» сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (2+17) очков.

В составе «Бостона» хоккеист сыграл 16 матчей и набрал 14 (8+6) очков. В плей-офф он набрал 5 (3+2) очка в 11 встречах.