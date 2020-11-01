«Ванкувер» хочет отправить Эрикссона в фарм-клуб

«Ванкувер» рассматривает возможность отправить нападающего Луи Эрикссона в фарм-клуб, сообщает TSN.

При таком сценарии клуб будет терпеть убытки, так как в лигах ниже финансовые механизмы расчета с игроками (эскроу, налоги) отличаются от НХЛ. И «Ванкувер» будет вынужден платить 35-летнему шведу в АХЛ больше, чем в НХЛ.

В прошедшем сезоне Эрикссон провел 49 матчей и набрал 13 (6+7) очков. Его контракт с зарплатой в 6 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.